Qatar vai plantar 16 mil árvores para o Mundial 2022

O Qatar, um país desértico, vai plantar 16 mil árvores em torno dos oito estádios que acolhem os jogos do Campeonato do Mundo de futebol de 2022, anunciou hoje a organização do torneio.

Árvores de espécies locais e outras importadas da China, Espanha e Tailândia vão crescer num viveiro de 880 mil metros quadrados, localizado a uma hora da capital, Doha, que foi oficialmente inaugurado hoje.

“Este projecto também é um excelente exemplo de como o estado está a conseguir autossuficiência”, disse Hassan Al-Thawadi, chefe do comité organizador, referindo-se à crise diplomática que levou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito a cortar relações com o Qatar, no dia 5 de Junho.

Desde que lhe foi atribuída a organização do Mundial de 2022, o Qatar tem sido muito criticado pelo trabalho precário a que são sujeitos os imigrantes estrangeiros. De acordo com os números divulgados pelo comité, cerca de 20 mil operários trabalham actualmente nos preparativos do Mundial 2022.