Presidente do Sri Lanka tenta resolver crise e convoca parlamento para o dia 14 deste mês

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, convocou hoje o parlamento, suspendido por causa de uma grave crise institucional no país, para 14 deste mês e não para a próxima segunda-feira, como tinha indicado o novo primeiro-ministro, Mahinda Rajapaksa.

A Aliança para a Liberdade do Povo Unido, o partido de Sirisena, retirou-se da coligação de Governo na semana passada e, na mesma altura em que o fez, o ex-Presidente Rajapaksa foi surpreendentemente nomeado primeiro-ministro, em substituição de Wickremesinghe, que saiu do país.

Wickremesinghe mantém que continua a ser primeiro-ministro e afirma que conta com a maioria no parlamento, no qual a sua formação política, o Partido de Unidade Nacional, apresentou uma moção de censura contra Rajapaksa, com apoio da Aliança Nacional Tamil.

O Presidente Maithripala Sirisena chegou ao poder há três anos, com o objetivo de lutar contra a corrupção.