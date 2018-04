Presidente do Parlamento Europeu galardoado com Prémio Europeu Carlos V

O presidente do Parlamento Europeu e político italiano, Antonio Tajani, foi hoje galardoado em Mérida (Extremadura espanhola) com o Prémio Europeu Carlos V, pelo seu esforço e dedicação no processo de unificação europeu.

O Prémio Europeu Carlos V é atribuído anualmente pela Fundação Academia Europeia e Ibero-americana de Yuste a personalidades que “com o seu esforço e dedicação, contribuíram para o conhecimento geral e engrandecimento dos valores culturais, científicos, históricos da Europa, assim como para o processo de unificação da Comunidade Europeia”.

Antonio Tajani junta-se a uma série de personalidades a quem foi atribuído o galardão em anos anteriores, como Simone Veil, Mikail Gorbachov, Helmut Kohl, Felipe González, Jacques Delors, ou os portugueses Jorge Sampaio e José Manuel Durão Barroso.

Na edição do ano passado, o prémio foi entregue ao ex-ministro espanhol e ex-comissário europeu Marcelino Oreja, numa cerimónia em 9 de Maio de 2017 no Mosteiro de Yuste (Cáceres) presidida pelo rei espanhol, Felipe VI.