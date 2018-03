Polícia Marítima portuguesa resgata 71 migrantes no Mar Egeu

A equipa da Polícia Marítima Portuguesa, que se encontra na ilha grega de Lesbos, resgatou na madrugada de hoje 71 migrantes, que se encontravam em dois botes sobrelotados no Mar Egeu.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda-Costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da UE, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.

Até à data, a Polícia Marítima já detectou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima, tentam entrar na Europa numa travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia.