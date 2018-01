Pelo menos 38 mortos e 105 feridos em duplo atentado em Bagdad

Dois atentados suicidas, hoje em Bagdad, fizeram pelo menos 38 mortos e 105 feridos disseram à Associated Press fontes oficiais iraquianas.

Os dois atentados registados no centro da capital do Iraque é o segundo do mesmo género ocorrido em menos de três dias, na mesma zona.

“Dois ‘kamikazes’ fizeram-se explodir na praça Tayyaran, no centro de Bagdad”, disse o general Saad Maan, porta-voz do comando conjunto de operações que integra a polícia e os militares.

Até ao momento os ataques não foram reivindicados.