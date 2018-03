Papa aceita demissão do responsável da secretaria de comunicação

O papa aceitou a renúncia do prefeito da secretaria de comunicação, Dario Edoardo Vingano, depois das polémicas sobre o seu trabalho, anunciou hoje o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

Vingano tinha sido nomeado para conduzir a nova secretaria de comunicação do Vaticano, uma das grandes reformas que o papa quis adotar para coordenar todos os meios de informação da Santa Sé.

Segundo a nota do porta-voz, até à nomeação do novo prefeito, ficará com esta responsabilidade o secretário deste organismo, o argentino Lucio Adrian Ruiz, noticia a agência EFE.

Segundo a agência Eclesia, Dario Edoardo Vigano tinha sido criticado pela gestão da publicação de uma carta do papa emérito Bento XVI sobre a publicação de escritos teológicos do papa Francisco, inicialmente divulgada com omissão de partes do texto e manipulação digital de uma fotografia.