Mais de 200 voos cancelados hoje devido a novo nevão em Paris

Mais de 200 voos com partida do aeroporto parisiense de Orly foram cancelados hoje devido a nova queda de neve na região da capital francesa, que levou também as autoridades a interditar as visitas à Torre Eiffel até domingo.

Fonte aeroportuária citada pela France Presse referiu que “os passageiros foram avisados e não apareceram no aeroporto, não criando qualquer dificuldade” e sublinhou que, para já, não estão “previstos para sábado quaisquer cancelamentos” de voos naquele aeroporto localizado a sul de Paris.

No aeroporto internacional de Roissy-Charles de Gaulle, a norte da capital francesa, não se registaram hoje cancelamentos de voos, apenas atrasos de 30 minutos em média, segundo a mesma fonte.

A circulação de comboios e metro não sofreu qualquer alteração e apenas se registou uma “ligeira interrupção” após o meio-dia nos transportes rodoviários de passageiros.

Na Torre Eiffel, a empresa responsável pelo monumento do século XIX decidiu o enceramento a visitas “para garantir a segurança dos visitantes” enquanto funcionários continuam a limpar a neve com pás, dada a impossibilidade do uso de sal porque pode corroer o metal da estrutura e danificar os elevadores.

A neve recomeçou a cair hoje em quase todo o país e as autoridades advertiram para as condições perigosas em aproximadamente um quarto da extensão de França.

No início da semana, a neve provocou grandes engarrafamentos em toda a região da capital francesa.