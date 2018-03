Incêndio em autocarro obriga a evacuar aeroporto de Stansted, em Londres

De acordo com informações avançadas pelos media nacionais, o edifício principal do aeroporto de Stansted, que serve a cidade de Londres, foi esta sexta-feira evacuado, depois de um autocarro se ter incendiado à porta do terminal.

O incêndio foi entretanto extinto, mas levou a atrasos que podem comprometer vários dos voos previstos no terminal, que recebe grande parte dos voos low cost para Londres.