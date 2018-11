Há mais um busto (não de Ronaldo) a gerar polémica, veja aqui de quem se trata

Parece que o busto de Ronaldo não é um caso isolado. À semelhança do craque português, o jogador do Liverpool Mo Salah também foi homenageado com um busto, mas a obra tem características consideradas bizarras. Tanto que tem gerado um ‘debate’ nas redes sociais.

A artista, Abdel Allah, responsável pela obra diz não estar satisfeita com o resultado final da obra. As dimensões da cabeça do busto de Mo Salah possui dimensões fora do normal, as pernas são demasiado curtas e magras e a posição que apresenta aparenta estar numa posição de festejo com os braços para cima.

“Eu aceito todas as críticas que fazem à estátua: isto é natural porque um artista está sempre sujeito aos gostos diferentes das pessoas e eu não estou muito feliz com o resultado final”, disse a autora da obra à CNN.

A escultora decidiu homenagear o jogador do Liverpool pelo “peso do seu nome” e pela importância que tem “tanto para o Egipto como fora do país”. Abdel Allah revelou ainda que “o bronze não foi a escolha mais ajustada para esta escultura pois há apenas alguns sítios que trabalham com este tipo de material no Egipto”.