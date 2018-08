Estados Unidos negam convite para se juntarem à Rússia nas conversações com talibãs

Os Estados Unidos rejeitaram hoje o convite para se juntarem à Rússia para liderar conversações com o Afeganistão, por considerarem improvável que ajudem a trazer a paz, disse um porta-voz do Departamento de Estado.

A Rússia anunciou que os talibãs vão reunir-se a 4 de Setembro em Moscovo juntamente com representantes dos países vizinhos. Esta será uma das maiores incursões diplomáticas do grupo insurgente desde a invasão do Afeganistão em 2001, liderada pelos Estados Unidos.

O mesmo funcionário do departamento de Estado norte-americano disse que, por princípio, os Estados Unidos apoiam os esforços liderados pelo Afeganistão para promover um acordo de paz.

“Com base em reuniões anteriores lideradas pela Rússia sobre o Afeganistão, é improvável que as negociações produzam algum progresso nesse sentido”, segundo o porta-voz que pediu anonimato.

No passado domingo, o Presidente afegão, Ashraf Ghani, anunciou um cessar-fogo com os talibãs, a partir de segunda-feira e durante três meses, ressalvando que a trégua só avança caso o grupo faça o mesmo.

O último cessar-fogo entre o Governo do Afeganistão e os talibãs ocorreu em junho para celebrar o final do Ramadão.

Em 9 de Agosto, os talibãs lançaram um ataque à cidade de Ghazni, provocando a morte de pelo menos 100 membros das forças de segurança.

Os talibãs ainda não responderam à oferta do presidente Ashraf Ghani de um cessar-fogo durante o feriado religioso de Eid al-Adha que começou na terça-feira.

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo pretende nomear Zalmay Khalilzad, ex-embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, para um posto especial para lidar com o processo de paz afegão-talibã.