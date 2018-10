Erdogan inaugurou novo aeroporto na Turquia destinado a ser o maior do mundo

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, inaugurou hoje um novo aeroporto em Istambul, um megaprojeto destinado a ser o maior do mundo e que tem o objetivo de tornar o país num ator importante na economia global.

A inauguração do novo aeroporto, construído no lado europeu do país, perto do Mar Negro, coincide com o 95.º aniversário da República turca. A infraestrutura vai substituir o atual aeroporto internacional Atatürk, que atingiu o limite devido à elevada afluência.

“Com este aeroporto, a Turquia tornou-se o mais importante local de trânsito nos eixos norte-sul, leste-oeste, ligando mais de 60 países e 20 biliões de dólares (milhão de milhões) de economias”, salientou.

O novo aeroporto, que está ainda na sua primeira fase, está destinado a transformar-se no maior do mundo.

“Com este aeroporto, estamos a promover o papel fundamental do nosso país na integração das economias globais”, frisou o Presidente da Turquia.

A nova infraestrutura aérea, com capacidade para 90 milhões de passageiros por ano, vai funcionar em pleno a partir de 29 de dezembro. Até essa data, e enquanto o aeroporto de Atatürk ainda permanece aberto, vai garantir apenas cinco voos diários.

No espaço de dez anos é esperado que chegue aos 200 milhões de passageiros nas suas seis pistas. Erdogan disse que o antigo aeroporto vai continuar aberto para voos não comerciais, feiras de aviação e outras atividades.

O consórcio de cinco empresas que construiu o aeroporto, e vai operá-lo por 25 anos, disse que 36 mil trabalhadores completaram a primeira fase do projeto em 42 meses.