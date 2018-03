Dois trabalhadores morrem em explosão num depósito de combustível em Livorno, Itália

Dois trabalhadores morreram hoje numa explosão registada num depósito de combustível no porto industrial da cidade italiana de Livorno, confirmaram os bombeiros, que intervieram na zona no seguimento do acidente.

O corpo de bombeiros confirmou no Twitter a existência de uma “enorme explosão” no tanque de um depósito de Livorno, um importante porto da Toscana, no centro de Itália.

A explosão aconteceu num depósito da companhia ‘Neri’ que continha acetato de etilo, um material muito inflamável, segundo os órgãos de comunicação locais, citados pela agência de informação espanhola Efe.

Os dois empregados estavam a realizar trabalhos de manutenção no depósito, tendo um deles morrido na altura da explosão e o outro falecido na ambulância, a caminho do hospital.