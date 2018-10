Derrotados principais aliados do Presidente Temer

Os principais aliados do Presidente do Brasil, Michel Temer, no Congresso, Romero Jucá, Eunício Oliveira e Edson Lobão foram derrotadas nas eleições de domingo.

Candidatos à reeleição no Senado (câmara alta) pelo Movimento Democrático Brasileiros (MDB), sigla do chefe de Estado brasileiro, os três políticos foram derrotados nos seus estados.

Romero Jucá perdeu a disputa em Roraima e ficou em terceiro lugar atrás de Messias de Jesus do Partido Republicano Brasileiro (PRB), por uma diferença de menos de 500 votos.

Eunício Oliveira, atual presidente do Senado, também ficou em terceiro lugar, enquanto Eduardo Girão do Progressistas perdeu a segunda vaga da eleição Ceará por uma diferença de 12 mil votos.

Edson Lobão ficou no quarto lugar, com menos de 10% dos votos para a câmara alta no Maranhão.

Também foram derrotados na disputa do Senado, os ex-ministros do Governo Temer Mendonça Filho do Democratas, que ocupava a pasta da Saúde, Bruno Araújo do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que estava no Ministério das Cidades, e Sarney Filho do Partido Verde (PV), que ocupou a pasta do Meio Ambiente.

O senador Ataídes Oliveira do PSDB perdeu no Tocantins e ficou fora do Senado. Ataídes Oliveira foi um dos maiores defensores de Temer durante a votação do pedido de investigação contra o Presidente, denunciado no ano passado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por suposto envolvimento em escândalos de corrupção ligados à empresa produtora de carnes JBS.

Nestas eleições estavam em disputa 54 vagas no Senado, de um total de 81 lugares.

Dados do TSE, que ainda não concluiu o apuramento para a câmara baixa, indicaram que alguns aliados de Temer conseguiram ser eleitos, mas com baixa votação.

O atual presidente da câmara baixa, Rodrigo Maia, teve cerca de 74 mil votos. Já Aécio Neves do PSDB, que apoiou a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff e quase foi eleito Presidente em 2014, quando obteve mais de 51 milhões de votos, conseguiu pouco mais de 106 mil votos neste ano e já foi eleito.