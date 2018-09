China apela a Pyongyang e Washington que concretizem consenso

Um alto líder chinês disse hoje ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que Pequim deseja que Pyongyang e Washington concretizem o consenso alcançado durante a cimeira de Singapura, visando a desnuclearização da península coreana.

Li Zhanshu, presidente da Assembleia Nacional Popular, o parlamento chinês, participou, no domingo, em Pyongyang, nas celebrações do 70.º aniversário da fundação da Coreia do Norte.

“Apreciamos muito os esforços feitos pela Coreia do Norte para assegurar a paz e estabilidade na península”, disse Li, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Li afirmou ainda que Pequim espera que EUA e Coreia do Norte concretizem o consenso alcançado em junho passado, durante a histórica cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Os dois lados prometeram “estabelecer novas relações” e assegurar uma “paz duradoura e estável”, enquanto Pyongyang reiterou o compromisso com a “total desnuclearização da península coreana”.

Kim Jong-un afirmou que o seu país “adere ao consenso da cúpula e que adotou medidas” visando a desnuclearização.

“Esperamos ações concretas por parte dos EUA para promover, em conjunto, uma solução política na península”, afirmou.

A China é o mais importante aliado diplomático e parceiro comercial de Pyongyang.