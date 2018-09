Candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro esfaqueado em acção de campanha

O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro (PSL) foi hoje esfaqueado, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, informou a Polícia Militar.

De acordo com vídeos colocados entretanto a circular na internet, Jair Bolsonoro foi esfaqueado na região do tórax e levado para o hospital.

No momento do ataque o candidato estava a ser carregado aos ombros por apoiantes e foi imediatamente retirado do local, sendo transportado para um hospital de Minas Gerais, segundo o jornal “O Estadão”.

O agressor foi detido, de acordo com a polícia.

Flavio Bolsonaro, filho do candidato presidencial, já veio a público dizer que os ferimentos foram superficiais.

“Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdómen. Graças a Deus foi apenas superficial e ele pesa [passa] bem. Peço que intensifiquem as orações por nós”, escreveu Flávio Bolsonaro, na rede Twitter.

O incidente aconteceu em Juiz de Fora, cerca de 200 quilómetros a norte do Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita brasileira, está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que decorrem em outubro.