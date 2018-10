Bolsonaro eleito Presidente do Brasil

Os resultados ainda não são os oficiais, mas os órgãos de comunicação social asseguram que Jair Bolsonaro está “matematicamente” eleito Presidente do Brasil, o 38.º a exercer o cargo, sucedendo a Michel Temer.

O candidato do PSL lidera a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras deste domingo, com 55,70% dos votos e 88,44% das secções de voto apuradas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com os dados oficiais que começaram a ser divulgados às 19:00 locais (22:00 em Lisboa), Fernando Haddad (PT, esquerda) conta com 44,30% dos votos contabilizados.

Cerca de 147 milhões de eleitores brasileiros foram hoje chamados às urnas, para a segunda volta das eleições presidenciais, escolhendo o sucessor de Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.