Avião sai da pista e fica à beira do mar na Turquia

Um avião da companhia Pegasus Airlines saiu esta noite da pista do aeroporto turco de Trabzon e ficou à beira de cair no mar, mas sem que do acidente tenham resultado ferimentos graves nos 162 passageiros e 6 tripulantes que seguiam a bordo.

Segundo a imprensa turca, o acidente ocorreu na noite de domingo e as imagens captadas no local mostram o ‘nariz’ do Boeing 737-800 quase a tocar na água.

A Pegasus Airlines disse, num comunicado, que o aparelho, que fazia a ligação Ancara-Trabzon, teve “um incidente de saída de pista”.