Avanços nas neurociências podem ser aplicados em pessoas saudáveis

Os avanços científicos e tecnológicos nas neurociências podem vir a ser usados para potenciar capacidades de pessoas saudáveis, disse ontem à Lusa o professor Anjan Chatterjee, da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, alertando para as suas implicações éticas.

Orador no Simpósio da Fundação Bial “Aquém e Além do Cérebro”, que decorre no Porto, o investigador referiu que à medida que a capacidade de tratar doenças neurológicas e psiquiátricas avança, também aumenta o conhecimento sobre como estimular as funções cerebrais de uma pessoa saudável.

Criador do conceito “neurologia cosmética”, Anjan Chatterjee referiu que é possível modular sistemas motores, cognitivos e afectivos de maneira a melhorar as funções cerebrais de pessoas sem problemas de saúde, lembrando o documentário “Take Your Pills” que relata o uso disseminado de melhorias farmacológicas entre estudantes, atletas e trabalhadores.

A título de exemplo, Anjan asseverou que há medicação para determinados tipos de doenças que podem beneficiar pessoas saudáveis, nomeadamente na melhoria do seu desempenho.

Acreditando que algum tipo de potenciação será sempre para ficar, alerta para as consequências individuais e sociais destas práticas.

“Se podemos tornar as pessoas “melhores” devemos fazê-lo”, questiona, perguntado ainda o que significa ser melhor.

O professor alertou para o facto de os “aperfeiçoamentos” neurológicos levantarem profundas questões éticas, nomeadamente sobre segurança, imposição e justiça distributiva.

“Apesar dos dilemas éticos que surgem, a proibição de melhorias não é uma opção viável”, considerou.

Na opinião do catedrático, os antecedentes históricos podem ajudar a orientar o nosso pensamento sobre o estado actual e o futuro da “neurologia cosmética”.

As discussões sobre melhoramentos éticos e as implicações políticas desta prática precisam de ter em conta o conhecimento e as atitudes das pessoas, frisou, acrescentando que essas não são monolíticas.

Chatterjee ressalvou ainda que o desenvolvimento da “neurologia cosmética” está a progredir devido ao crescimento do marketing directo ao consumidor.