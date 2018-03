Arábia Saudita quer comprar 48 aviões de combate Eurofighter Typhoon

A Arábia Saudita quer comprar 48 caças Eurofighter Typhoon, um potencial contrato divulgado hoje que envolverá vários milhões de dólares e é anunciado no final de uma visita de três dias do príncipe herdeiro saudita ao Reino Unido.

O memorando de entendimento deste futuro contrato foi revelado pelo grupo britânico BAE Systems e anunciado por ocasião da visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ao território britânico, onde foi recebido pela primeira-ministra britânica, Theresa May, e pela rainha Isabel II.

Nos últimos meses, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, considerado neste momento o homem forte de Riade, anunciou planos para várias reformas económicas e sociais, mas também avançou com um plano de repressão à corrupção.

O grupo BAE Systems, que faz parte do consórcio europeu Eurofighter (responsável pelo fabrico deste avião de combate e que integra ainda a Airbus e a italiana Finmeccanica), congratulou-se com este “passo positivo” para a realização do contrato com os sauditas, que pretende “apoiar a modernização das forças armadas”.

Este memorando confirma o interesse da Arábia Saudita por este aparelho de combate e é fruto das intensas negociações mantidas com as autoridades sauditas. Riade já recebeu 72 aparelhos que tinham sido encomendados há dez anos.

Caso seja concretizado um contrato definitivo, este negócio vai representar uma poderosa contribuição para o programa Eurofighter, que ainda aguarda a conclusão das negociações com o Qatar para a aquisição de 24 caças por oito mil milhões de dólares (cerca de 6,4 mil milhões de euros).

A desaceleração da produção do Eurofighter forçou a BAE Systems a anunciar, em outubro de 2017, a supressão de 1.400 postos de trabalho na sua unidade aeronáutica.

O programa Eurofighter emprega mais de 100 mil pessoas, essencialmente na Europa. Deste universo, 40 mil estão no Reino Unido, onde a unidade BAE Systems emprega atualmente 5.000 pessoas que trabalham diretamente no fabrico do avião.

O modelo Eurofighter Typhoon, lançado em 2003 e que conta até à data com perto de 600 aparelhos encomendados por oito países, é fabricado no âmbito de um protocolo assinado por quatro países: Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha.

O desempenho das exportações deste caça, principal concorrente do modelo Rafale do grupo francês Dassault, tem sido até ao momento relativamente modesto. A par dos quatro países envolvidos no projeto, apenas a Áustria, Arábia Saudita, Kuwait e Omã concretizaram encomendas.