António Guterres visita Colômbia este fim-de-semana

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, realiza este fim-de-semana uma visita oficial à Colômbia para apoiar o processo de paz neste país, informou ontem o seu porta-voz.

António Guterres vai reunir-se no sábado em Bogotá com o Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e também com representantes das autoridades civis e militares, anunciou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, na conferência de imprensa diária na sede da ONU, em Nova Iorque.

O líder das Nações Unidas também tem previstos encontros com responsáveis das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), da Igreja Católica, de organizações sociais, bem como da missão da ONU naquele país.

A visita decorre numa altura em que o Governo de Juan Manuel Santos procura reintegrar o maior grupo rebelde. Ao mesmo tempo, terminou um cessar-fogo temporário com o grupo rebelde mais pequeno (Exército de Libertação Nacional), depois de um novo ataque atribuído a este grupo.

Dujarric adiantou que o secretário-geral vai visitar uma área de treino e reintegração de antigos combatentes das FARC.