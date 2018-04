Vídeo ilustra terça-feira complicada no Aeroporto da Madeira

Embora o tempo esteja um pouco melhor, há ainda muita gente no Aeroporto da Madeira à espera de poder viajar, ou melhor, a desesperar por viajar.

A previsão do estado do tempo no aeroporto é de ventos fortes, no limite durante todo o dia, com momentos de acalmia que poderão ser usados para as aterragens.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje vento moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante norte.