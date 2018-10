Veja a performance da madeirense Alice Fernandes na prova cega do ‘The Voice’

A Jovem madeirense Alice Fernandes (nome artístico Ali Fernandes), actuou ontem, 7 de Outubro, à noite no palco do The Voice Portugal, o programa de talentos transmitido pela RTP. Na sua actuação, inserida na prova cega, a madeirense acabou por não conseguir ir em frente.

Alice tem 19 anos e estuda no Conservatório - Escola de Artes da Madeira - no curso profissional de Jazz, onde tem aulas com a também madeirense Vânia Fernandes, tal como referiu o DIÁRIO na reportagem publicada ontem.