Assim decorreram as comemorações do 25 de Abril no Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, presidiu, esta manhã, à cerimónia oficial de comemoração do 44º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974 no concelho, que começou com um hastear de bandeiras nos Paços do Concelho e prosseguiu com uma Sessão Solene da Assembleia Municipal do Funchal.

A sessão durou aproximadamente duas horas e contou com intervenções de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal e do respectivo Presidente, Mário Pereira.

O orador convidado deste ano foi Pedro Cardina, Presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e especialista em colonialismo, anticolonialismo e guerra colonial.