Viticultores pagos até ao final do mês

Até ao final do corrente mês, todos os viticultores que entregaram as respectivas facturas no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), receberão o valor relativo às uvas processadas.

A garantia foi dada esta tarde por Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Pescas, na sequência de um comunicado que foi enviado à comunicação social e que referia que ate ontem os viticultores da Madeira esperavam pelo pagamento das suas colheitas.

O secretário regional afirmou que este comunicado, assinado por ‘Viticultores Unidos da Madeira’ só “mostra que há pessoas que são canalhas, que não são viticultores, não têm vinha, nem conhecem o sector” e acrescenta que todos os viticultores vão receber o valor a que têm direito até ao final do mês. Aliás, sublinhou, este é o primeiro ano em que o Governo Regional paga no próprio ano todo o valor. “Não podemos aceitar que um conjunto de pessoas que não são viticultores e que por questões partidárias venham, em comunicados anónimos, denunciar falsidades”. “O IVBAM está a trabalhar e a liquidar todas as verbas previstas. O Governo Regional quando promete, cumpre”, acrescentou.

As declarações foram proferidas à margem do lançamento do novo selo que vem distinguir todos os comerciantes e empresários que utilizem produtos 100% regionais na confecção da poncha. O selo “Poncha aqui com Rum da Madeira”, será entregue aos comerciantes que terão de usar mel regional, aguardente (rum) da Madeira, assim como os restantes produtos. “Este selo inclui-se na política que o Governo tem seguido em prol do produto regional”, disse. E há já um conjunto de empresários interessados em se candidatar e diferenciar o seu produto dos restantes. Estes estabelecimentos serão depois fiscalizados e, no final do próximo ano, participarão num concurso para premiar a melhor poncha.