Vento ‘empurra’ mais quatro voos para o Porto Santo

Na impossibilidade de aterrarem no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, devido ao vento que se faz sentir em Santa Cruz, vários aviões (TAP, Transavia, Snartlink e Jet2.com) divergiram para o Porto Santo, onde continuam retidos por causa do mau tempo, situação que tem causado transtorno a milhares de passageiros. Que o digam os passageiros da Jet2 que andam às voltas desde esta segunda-feira, 23 de Abril, para aterrarem na Madeira.

O mau tempo sentido ontem divergiu o voo LS 145 para Canárias onde os passageiros acabaram por pernoitar. Já esta manhã, levantaram voo bem cedo em direcção à Madeira e depois de um tempo a sobrevoar o espaço aéreo junto ao aeroporto madeirense, voltaram a divergir, desta vez para o Porto Santo, onde deverão passar a noite. Se o tempo assim o permitir, os passageiros só deverão chegar ao destino amanhã, quarta-feira.

A informação foi avançada ao DIÁRIO por Mário Pereira, deputado do CDS que está também retido no Porto Santo, num voo da TAP com destino à Madeira.

O TP 1671 tem 216 passageiros a bordo, saiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 12h30 e aterrou na ilha dourada já perto das 16h15, depois de terem sobrevoado o espaço aéreo durante duas horas, na tentativa de conseguirem luz verde para a aterragem. O voo foi então desviado para o Porto Santo para ser reabastecido e os passageiros aguardam agora que o vento dê tréguas para que possam aterrar na Madeira.

Mário Pereira salienta a atitude do Comandante da TAP que esteve no corredor do avião a falar directamente com os passageiros, tendo explicado a situação em que se encontram.