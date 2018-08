Vento diverge mais um avião para o Porto Santo e coloca dois às voltas

O Voo da Transávia TO4850, proveniente de Lyon, França, com escala no Porto, acaba de ser desviado para o Porto Santo devido aos ventos fortes que se fazem sentir no aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, em Santa Cruz.

Por sua vez, dois voos da Enter Air, um proveniente da Polónia (E47013) e outro de Madridn(E4825), andam às voltas junto ao aeroporto da Madeira, na tentativa de conseguirem uma aterragem segura.

Recorde-se que o vento já fez divergir, esta manhã, outros aviões que tentavam aterrar na Madeira. Até ao momento, apenas um da Transavia, proveniente de Orly e um outro do Charles de Gaulle, ambos de Paris, este último operado pela companhia Small Planet, conseguiram aterrar.

O voo TP 1679 acabou por regressar a Lisboa, assim como o da Easyjet proveniente da capital, que optou por voltar à origem. O de Zurique já tinha divergido para o Porto Santo e o de Barcelona, da Vueling, para Tenerife, assim como um outro da Easyjet do Porto que também voltou à Invicta.