Um ano de Centro de Salvamento do Porto Moniz

O Centro de Salvamento do Porto Moniz celebra hoje o seu primeiro aniversário.

Durante o primeiro ano em actividade, este centro, único em toda a costa norte, foi por várias vezes solicitado pelas mais variadas ocorrências, desde o reboque de embarcações que avariam em alto mar, evacuação de tripulantes com dificuldades de saúde em embarcações longe da costa ou o auxílio na busca de pessoas desaparecidas no mar.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, reconhecendo as características e especificidades do mar da costa norte, desde o início do seu primeiro mandato, tornou este investimento uma prioridade para o seu executivo.

Numa parceria com o SANAS, foram formados vários jovens, todos do concelho do Porto Moniz, que, munidos da formação exigida, ficaram responsáveis, desde então, pelo socorro e auxílio a todos quantos usufruem das águas do mar da costa norte, nas suas mais variadas valências.

Para tornar realidade este projecto, o Município do Porto Moniz teve que efectuar obras de adaptação no cais do Porto Moniz, instalando, inclusive, um novo guincho de forma a garantir as melhores condições para a rápida intervenção, da equipa de salvamento.

Emanuel Câmara ressalva a ideia de que “Depois de durante anos e anos, o Dr. Alberto João anunciar, com pompa e circunstância, a intenção de criar este posto, é a um executivo socialista que se deve o planeamento, inauguração e de um espaço há muito ansiado pela população de toda a costa norte”.

Durante o 1º ano de actividade, o Centro de Salvamento do Porto Moniz não só acedeu a 11 ocorrências, como também, realizou todo um importante processo de prevenção, com rondas a todas as praias do concelho, garantindo a segurança de todos os banhistas.

Destaca-se, igualmente, o trabalho desta unidade de salvamento no que se refere à sensibilização de crianças e jovens para os perigos que o mar pode representar.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e o seu executivo, aproveitam esta data para agradecer, em nome de toda a população, o trabalho desenvolvido ao longo deste primeiro ano.