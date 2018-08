Trilhos sujos e mal sinalizados

Há percursos recomendados nas serras da Madeira que estão a ser alvo de muitas críticas, designadamente da parte dos guias. Há falta de varandins e a vegetação infestante está a tomar conta dos caminhos, bem como a sujidade, que abunda. O Instituto das Florestas vai investir 240 mil euros na beneficiação das passagens.

Esta é a manchete deste domingo da edição do DIÁRIO, onde pode também ficar a saber que a Câmara do Funchal vai avançar para a digitalização do seu acervo municipal. Numa primeira fase serão despendidos 158 mil euros para a concretização do projecto, inserido no âmbito da modernização administrativa.

Quem reclama uma fortuna a Lisboa é a Empresa de Electricidade da Madeira. São exigidos 87 milhões de euros de direitos de passagem à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Uma acção judicial já deu entrada no Tribunal Administrativo do Funchal.

Outro tema a merecer destaque na primeira página é a actuação da EMIR no Porto Santo. A equipa médica já conseguiu evitar 22 evacuações de doentes para a Madeira.

Estes e outros temas de inegável interesse podem ser lidos na sua edição de hoje, que é acompanhada pela revista D7. Não perca! Bom domingo.