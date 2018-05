O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, preside à sessão de abertura do Colóquio ‘Autonomia e Evolução Estatutária’, uma iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa da Madeira e da Comissão Executiva para as Celebrações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, no próximo dia 11 de Maio , às 15h30, no Salão Nobre da Assembleia Regional