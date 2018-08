Trabalhos na via encerram acesso à via rápida na zona na cancela

Em comunicado dirigido esta tarde à imprensa, a VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o acesso à Via Rápida (VR1) pelo nó 15 – Cancela, no sentido Funchal – Santa Cruz, no dia 22 de Agosto.

A via estará encerrada entre as 8 e as 17 horas da próxima quarta-feira.

Como alternativa é sugerido o acesso à VR1 pelo nó anterior, nó 14 - Pinheiro Grande ou pelo nó seguinte, nó 16 - Caniço.

A VIALITORAL agradece ainda “a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local”.