Torres de Vigilância estarão concluídas “ainda este ano”

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou, esta terça-feira, dia 16 de Outubro, a Torre de Vigilância do Pico do Suna, que foi alvo de trabalhos de beneficiação.

Trata-se de uma das seis torres de vigilância intervencionadas pelo Governo Regional. Ao todo estão a ser recuperadas 18 infra-estruturas de prevenção e detecção de incêndios florestais (6 torres de vigilância e 12 postos florestais), num investimento total de 1,65 milhões de euros.

“Obras que se consideravam urgentes e decisivas para devolver ao efectivo de guardas florestais, condições de trabalho condignas e proporcionais à nobreza da sua actividade, reforçando significativamente a eficácia na prevenção e detecção de incêndios florestais”, sublinha o executivo.

Esta intervenção em particular incidiu na melhoria das condições de comodidade e conforto na Torre de Vigilância, que segundo a secretária regional do Ambiente “era a que estava mais degradada”.

A beneficiação deu-se: nas pinturas interiores e exteriores; no isolamento da cobertura, paredes, vidraças e caixilharias; na remodelação da casa de banho e substituição da bancada da cozinha; na substituição das redes de água, esgotos e eléctrica, fornecida através de gerador; na recuperação do pavimento interior; na substituição de portas e janelas; em redor da torre, sendo colocada vedação em rede plastificada.

A Torre de Vigilância do Pico do Suna é a segunda a ficar concluída. “Faltam concluir as outras quatro, que estarão prontas ainda durante este ano”, garantiu Susana Prada.

Até ao momento estão também recuperados os Postos Florestais das Chapas (Porto Santo), do Pico das Pedras (Santana), da Fajã do Penedo (São Vicente), da Levada do Pico (Santa Cruz), do Poiso (Santa Cruz), do Cascalho (São Jorge) e a torre de vigilância no Rabaçal (Calheta).