Teófilo pede regime fiscal especial para o Norte e modelo idêntico ao dos Açores nos fundos comunitários

Teofilo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Santana, aproveitou a presença de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde para reclamar a “ conclusão da via rápida S Jorge – Arco de São Jorge para bem das populações”, assim como, “o rebaixamento do túnel Duarte Pacheco que liga as freguesias do Arco de São Jorge e Boaventura, já prometido desde o verão de 2016”, relembrou.

O autarca do CDS desafiou também o GR a pensar “seriamente na criação de um regime fiscal diferenciado para a costa Norte da Madeira” como ferramenta para criar postos de trabalho e fixar população” e assim combater a desertificação.

Propôs ainda que no novo quadro comunitário seja aplicado na Madeira “um regime como o que existe nos Açores, onde cada município sabe qual é a sua cota dos fundos comunitários”.