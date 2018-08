Temperaturas elevadas levaram mais pessoas ao Serviço de Urgências do SESARAM

O SESARAM informou há pouco que nos últimos dias registou-se um aumento do número de atendimentos no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sobretudo devido ao calor.

O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, registou desde o passado dia 03 de agosto até às 19h:00, do dia 6 de agosto, mais de 1200 atendimentos. A maioria são pessoas com mais de 65 anos de idade com sinais e sintomas associados às elevadas temperaturas registadas na Região Autónoma da Madeira, nos últimos dias.

Atendendo às condições meteorológicas registadas, o Serviço de Saúde da RAM relembra a importância da adopção das seguintes medidas, nomeadamente:

- Beber água, mesmo quando não tem sede;

- Permanecer em ambientes frescos ou com ar condicionado;

- Sempre que necessário procurar locais climatizados;

- Evitar a exposição direta ao sol;

- Usar roupa de algodão larga, leve e fresca;

- Usar chapéu de abas largas e protetor solar;

- Fazer refeições mais leves e comer mais vezes ao dia;

Nos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, os cuidados devem ser redobrados, nomeadamente uma correta hidratação, evitar exposição solar e não ingerir bebidas alcoólicas ou muito açucaradas.

Esta informação deve ser complementada com a leitura atenta do folheto informativo, “Verão! Saudável e Seguro, do Instituto de Administração da Saúde, consultável em http://apps.iasaude.pt/verao/