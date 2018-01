Temperatura chega hoje aos 25 graus no Funchal

Os termómetros vão chegar hoje aos 25 graus no Funchal, aos 21 no Porto Moniz e aos 17 no Pico do Areeiro.

A previsão para esta quarta-feira de Inverno é do IPMA que assinala a pequena subida da temperatura máxima para a Região, em dia de céu pouco nublado, com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao final da manhã.

No Funchal, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, com vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.