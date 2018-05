Táxis eléctricos no Porto Santo autorizados a andar sem taxímetro

É uma excepção em nome do ambiente e das energias renováveis. O Governo Regional, através de uma portaria de Pedro Calado, autoriza a que os três táxis eléctricos, que vão circular durante um ano no Porto Santo, no âmbito do projecto Smart Free Fossil Island, o façam sem taxímetro.

O modelo, explica o vice-presidente no texto da portaria, passa “pela implementação de soluções inovadoras a nível de eficiência energética, entre as quais a promoção do veículo eléctrico como alternativa viável de transporte para a população”.

Como “o projecto pretende tornar o Porto Santo numa ilha auto sustentável do ponto de vista energético, com forte redução a nível de emissões poluentes, objectivo apenas possível de atingir se tiver o envolvimento de todas as entidades públicas e privadas e da população em geral”, o que passa por ter, também, táxis a circular, o Governo determinou que “os veículos eléctricos utilizados na prestação do serviço de transporte de passageiros em táxi na ilha do Porto Santo, afectos ao projecto Porto Santo Smart Free Fossil Island, estão isentos do cumprimento do n.º 1 da Portaria n.º 9/2007, de 17 de janeiro.”

Agora, vai ser o Director Regional da Economia e Transportes a definir as tarifas.