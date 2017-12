Tacógrafos polémicos a 1 de Janeiro

A obrigatoriedade de 1.200 veículos terem aparelho limitador de velocidade e de controlo dos períodos de condução começa já no próximo dia 1 de Janeiro, segunda-feira. A medida, controversa, pela dimensão da Região, está a gerar constrangimentos nos centros certificados. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, até porque nem um terço da frota instalou o sistema.

No desporto, destaque para a 59.ª Volta à Cidade, que foi ganha pelo campeão mundial Yemane Haileselassie, numa prova que reuniu 4.102 participantes. Esta é a foto que ocupa a primeira página de hoje.

Atenção ainda para as Reclamações que disparam junto das Actividades Económicas. Este organismo recebeu 235 queixas de consumidores no presente mês, o que representa um aumento de 30% face ao mesmo período do ano passado.

Na política, saiba que Jacinto Serrão está ao lado de Emanuel Câmara.

Ainda de volta ao desporto, fique a saber que a Bola de Ouro de Ronaldo já está na Madeira. O madeirense foi ontem distinguido pelos Globe Soccer Awards. Quanto ao Marítimo, o camaronês Joel é o novo reforço dos verde-rubros para enfrentar o que resta do campeonato.