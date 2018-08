Susana Prada acompanha amanhã trabalhos de limpeza de vegetação invasora

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanhará amanhã, dia 8 de Agosto, a partir das 11h30, iniciativas de controlo da proliferação de espécies invasoras, e concomitante redução da carga de combustíveis nos espaços florestais, em particular nas áreas adjacentes a zonas habitacionais, em Santo António, no Funchal.