Só o PS admite eleições regionais e nacionais no mesmo dia

Eleições legislativas regionais a 22 de Setembro de 2019 e legislativas nacionais a 13 de Outubro. Este é maior afastamento possível entre as duas eleições, assumindo que as ‘regionais’ são primeiro.É também esta a preferência de todos os partidos.

O Presidente da República vai ouvir, na sexta-feira, representantes dos vários partidos sobre a preferência para a data das eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira e a primeira sugestão será o maior afastamento possível em relação às eleições para a Assembleia da República, com as ‘regionais’ a serem realizadas primeiro.

Miguel Albuquerque, líder do PSD e presidente do governo regional, foi o primeiro a se pronunciar, defendendo que as eleições da Madeira devem ser primeiro e o mais afastadas possível das nacionais. Opinião semelhante tem Rui Barreto que defende que “as regionais têm de ter a dignidade que merecem” e, por isso, o líder o CDS espera que sejam primeiro e com uma afastamento de, “pelo menos 15 dias” das ‘nacionais’.

“Nunca juntas”, afirma o dirigente centrista que considera que essa opção retiraria “dignidade” às eleições madeirenses.

Também o JPP, através de Élvio Sousa, defende o maior afastamento possível entre as eleições e que, seguindo aquela que tem sido uma regra, as “regionais se realizem primeiro” porque “muito mais facilmente as eleições nacionais influenciariam as regionais, do que o contrário”.

O secretário-geral do PS, João Pedro Vieira, tem uma posição um pouco diferente da dos restantes partidos. Os socialistas também vão sugerir que as eleições se realizem com o maior afastamento, com as regionais primeiro, mas admitem que, se não for possível, possam realizar-se no mesmo dia. O dirigente do PS-M, em declarações à TSF, lembrou que, nas eleições autárquicas, os eleitores têm três boletins e votam de maneira diferente.

Os restantes partidos também defendem eleições separadas.

Se Marcelo Rebelo de Sousa respeitar a vontade da maioria das forças partidárias regionais, o melhor opção será a já referida: 22 de Setembro (regionais) e 13 de Outubro (nacionais).