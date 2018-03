Sindicato dos Professores da Madeira organiza 1.ª Marcha Nacional de Professores

O Sindicato dos Professores da Madeira organiza a 1.ª Corrida Nacional de Professores, em colaboração com a AARAM - Associação de Atletismo da Madeira. A corrida está marcada para amanhã, dia 9 de Março, às 19 horas, com largada junto à sede do Sindicato dos Professores da Madeira, no Funchal.

Esta corrida realiza-se no âmbito das comemorações do 40.º Aniversário deste sindicato de professores. As informações sobre a corrida podem ser consultadas em 40anos.spm-ram.org