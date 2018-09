Sexta-feira traz consigo céu muito nublado

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e dão conta de que, durante o dia de hoje, na Madeira, o céu estará muito nublado, havendo possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, em especial até ao início da manhã.

As temperaturas máximas deverão chegar aos 25ºC, com as mínimas a fixarem-se nos 20ºC, tanto na Madeira como no Porto Santo.

Quanto ao vento, este deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.

Por seu lado, o mar deve contar com ondas de Norte com 1 a 2 metros e na Costa Sul com ondas de Sueste inferiores a 1 metro.