SESARAM revela que 30% dos médicos aderiram à greve no turno da manhã

O Serviço de Saúde RAM (SESARAM) revelou que, no turno da manhã, a adesão dos médicos à greve nos cuidados de saúde hospitalares rondou os 30,60% e nos cuidados de saúde primários situou-se nos 36,54%.

Miguel Reis, adjunto da direcção clínica do SESARAM, disse que a adesão à greve traduz-se, em termos da consulta externa, numa redução do número de consultas que rondará os 60 a 65% e, em termos da actividade do bloco operatório, das seis salas previstas, apenas uma deixou de funcionar”.

Tendo em conta que a greve irá decorrer ao longo do dia, revelou que, durante a tarde, poderão ocorrer níveis de adesão superiores, pelo que não é possível, para já, auferir se, comparado com ontem, estão a trabalhar mais médicos.