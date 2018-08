Semana começa ‘laranja’ na Madeira devido ao calor

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, dia 6 de Agosto, na Madeira é esperado tempo quente com céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo.

De realçar que, devido às altas temperaturas, a ilha da Madeira mantém-se até às 18 horas de hoje sob aviso laranja e o Porto Santo sob aviso amarelo, até ao dia 6 (segunda-feira).

O vento será fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Relativamente ao estado do mar, são esperadas ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, na costa Norte, e ondas de Sueste inferiores a 1 metro, na costa Sul.

A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.