SATA assegura 2.º voo charter na Páscoa

A segunda operação aérea na Páscoa pelos valores mínimos está assegurada. Isto porque o governo conseguiu garantir mais um charter, desta feita operado pela SATA, com capacidade para 165 passageiros que liga Lisboa ao Funchal às 15 horas de 23 de Março e faz Funchal-Lisboa às 10h25 de 3 de Abril.

O anúncio acaba de ser feito pelo presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que também admitiu que o voo custará 30 mil euros à Região.

Voos com condições de venda distintas das do polémico primeiro charter já que admite venda a residentes caso sobrem lugares da venda a estudantes, que têm prioridade no processo durante dois dias.

Para tal há dois períodos de venda. O primeiro para bilhetes de ida e volta a estudantes, entre 14 e 20 de Março. Caso sobrem lugares das vendas a estudantes, há período de venda de bilhetes ida e volta a residentes na Madeira que arranca a 16 de Março e termina no dia 20.

De fora do processo deste segundo charter ficam as agências de viagens já que o procedimento de reserva dos bilhetes será feito a partir de quarta-feira próxima, 14 de Março, apenas na Loja do Cidadão, situada na Avenida Arriaga, no Funchal, com o seguinte horário: segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h30 e ao sábado das 8h30 às 13h30.

As reservas serão feitas por ordem de chegada não existindo outro qualquer sistema para aquisição dos bilhetes. Para este efeito cada interessado deverá retirar uma senha. O número de reservas máximo por senha é de 3 bilhetes.

O interessado no momento da reserva deverá entregar/informar os dados do(s) passageiro(s), casos do primeiro e último nome; número de identificação fiscal do passageiro, número do Cartão do Cidadão, número de telemóvel, email e morada, sendo que s estudantes devem também anexar cópia do documento emitido e autenticado pelo estabelecimento de ensino, que comprove estar devidamente matriculado no ano letivo em curso e a frequentar o curso ministrado pelo referido estabelecimento de ensino.

A listagem, com todos os elementos necessários, será posteriormente processada e remetida para a companhia aérea responsável pela operação. Cabe à SATA enviar por SMS os códigos de referência de Multibanco para o pagamento do bilhete pelo passageiro, que deve ser feito em 24 horas. Em caso de incumprimento, a reserva será cancelada. Após o pagamento, a companhia aérea enviará o respectivo bilhete electrónico por email.

O preço final, ida e volta, para estudantes com todas as taxas incluídas é de 65 euros, ou de 32,50 euros se a opção for ‘one-way’. O preço final, ida e volta, para residentes na Madeira com todas as taxas incluídas é de 86 euros ou de 43 euros caso a opção seja ‘one-way’.

Como é hábito nestes voos não são permitidas alterações nem reembolsos.

Está contemplada uma bagagem de porão com limite máximo de 23 kg; uma bagagem de mão com 8 kg e um item pessoal. Não é permitida bagagem adicional nos voos que incluem acesso a catering standard.

O check-in presencial no aeroporto abre duas horas antes do voo, sendo que a reserva de lugar ocorre apenas no check-in, no aeroporto.

Este voo não é elegível para crédito de milhas.