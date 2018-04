Saldo entre o número de constituições e de dissoluções de sociedades foi positivo

Segundo os dados fornecidos pela Direcção Geral da Política de Justiça ao INE, no primeiro trimestre de 2018, o número de constituições de sociedades (310) com sede na Região Autónoma da Madeira foi superior ao número de dissoluções (150), resultando num saldo positivo de 160 sociedades. Comparativamente ao período homólogo, observaram-se mais 33 constituições e menos 4 dissoluções.

Desagregando os dados de acordo com a Actividade Económica das sociedades constata-se que para o saldo global positivo no trimestre em referência, contribuíram essencialmente o “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (+39), as “Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (+35), o “Alojamento, restauração e similares” (+32), as “Actividades imobiliárias” (+18) e as “Actividades de administrativas e dos serviços de apoio” (+10). Em sentido inverso, as únicas actividades com saldo negativo foram os “Transportes e armazenagem” (-2), a “Construção” (-1), as “Actividades financeiras e de seguros” (-1) e as “Outras actividades de serviços” (-1).

No período em referência, o número de constituições foi superior ao de dissoluções em todos os municípios: no Funchal (206 contra 106), Câmara de Lobos (34 contra 14), Machico (11 contra 5), Ribeira Brava (9 contra 3), São Vicente (6 contra 1), Calheta (10 contra 4), Santana (5 contra 3), Porto Moniz (4 contra 2), Porto Santo (2 contra 0) e Ponta do Sol (2 contra 1).