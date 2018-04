Saiba na agenda desta segunda-feira quantos anos completa o Jardim Botânico da Madeira

58.º aniversário do Jardim Botânico da Madeira

O Jardim Botânico faz 58 anos nesta segunda-feira, dia 30 de Abril. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará o espaço às 11h15, altura em que estarão a decorrer diversas actividades. O Jardim Botânico está localizado numa zona estratégica do anfiteatro do Funchal, aproximadamente a 3 quilómetros do centro, na Quinta do Bom Sucesso, que outrora pertenceu à família Reid. A sua criação ocorreu a 30 de Abril de 1960 e, desde Setembro de 2009, foi-lhe atribuído o nome do seu primeiro director, o engenheiro Agrónomo Rui Vieira. Desde a sua concepção, esta Instituição tem actuado no enriquecimento das colecções de plantas vivas e na arte de jardinagem, na dinamização de actividades científicas e socioculturais e na sensibilização da população para o conhecimento e conservação das plantas endémicas e indígenas.

Conheça a empresa desvendada hoje na rubrica ‘Empresa Vista Por Dentro’

A florista ‘Jardim da Piedade’ é a empresa que hoje damos a conhecer na edição impressa do DIÁRIO. Saiba de tudo sobre o negócio, que se localiza no Caniço, mas que efectua trabalhos por toda a ilha.

Apresentação oficial do ‘Fica na Cidade’ 2018

Pelas 18 horas, no Museu Café, decorrerá a apresentação oficial do ‘Fica na Cidade’ 2018 , que decorre, este ano, entre os dias 2 e 9 de Maio, envolvendo 150 músicos em 40 concertos de rua na Baixa da cidade. O presidente Paulo Cafôfo estará presente.

1.º aniversário da Escola Agrícola da Madeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará, pelas 18h00, na Escola Agrícola da Madeira, que comemora um ano de existência.

Comemoração dos 25 anos da Agência Regional da Energia e Ambiente

A Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira celebra 25 anos de actividade nesta segunda-feira. Trata-se de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos de utilidade pública que nasceu da vontade de 50 associados, incluindo o Governo Regional, empresas públicas e mais de 40 empresas privadas, com a visão de promover o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma da Madeira. Para assinalar esta data, a equipa da AREAM, num acto simbólico, irá plantar 25 árvores junto à estrada florestal das Serras de Santo António, entre a Eira do Serrado e o Pico do Arieiro, pelas 15 horas, com a participação da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais e a colaboração técnica e logística do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Início do projecto ‘Troca-Troca’ no Porto Santo

O projecto tem início nesta segunda-feira, na Biblioteca Municipal do Porto Santo, e tem como objectivo a troque de um livro por outro disponível, a qualquer hora, no centro da cidade.

Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-M

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Madeira promove uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, 30 de Abril, pelas 11h30, junto ao Edifício do Governo Regional, na placa central da Avenida Arriaga.

Apresentação de iniciativa Legislativa do PCP

O Grupo Parlamentar do PCP, realiza nesta segunda-feira, dia 30 de Abril, pelas 15h30, na sala de imprensa da ALRAM, uma conferência de imprensa para apresenta uma iniciativa legislativa

CDS aborda questões de interesse para as populações da Madeira e Porto Santo

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda esta segunda-feira, dia 30 de Abril, questões de relevante interesse para as populações da Madeira e Porto Santo. Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.