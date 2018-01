Rui Barreto considera que era “expectável” que Cafôfo fosse constituído arguido no caso da árvore do Monte

Rui Barreto, vereador do CDS na Câmara Municipal do Funchal, considera que era “expectável” que o Paulo Cafôfo e Idalina Perestrelo fossem constituídos arguidos no âmbito do inquérito à queda da árvore no Monte.

“Não foi surpreendente, atendendo a que, na tragédia de Agosto passado, houve 13 mortos e mais de 50 feridos”, frisou. “Nós consideramos, e sempre o dissemos, que a melhor forma de honrar a memória das vítimas é o apuramento das responsabilidades, sejam elas políticas, civis e criminais”, assume Rui Barreto.

O vereador na CMF torna a frisar que “agora é o tempo da Justiça e espero que seja célere e que se apurem as responsabilidades, se as houver, civis e criminais”.

Recorde-se que a árvore, um carvalho, caiu a 15 de Agosto de 2017 no Largo da Fonte sobre a multidão que esperava pela procissão da Nossa Senhora do Monte. A queda da árvore provocou a morte a 13 pessoas e feriu perto de 50.