Rita Andrade apresenta ‘Roteiro do Emprego’ em São Vicente

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, apresenta na quarta-feira, na Escola Agrícola da Madeira - Sítio do Pé-do-Passo, São Vicente, a 6ª edição do “Roteiro do Emprego´18” contando, para o efeito, com a presença de cerca de 100 pessoas em situaçãod e desemrpego, com mais de 18 anos e detentores do 2º ao 3º ciclo básico ou ensino secundário.

A sessão de abertura, secretáriaregional da Inclusão e dos Assuntos Socias, Rita Andrade.

O ‘Roteiro do Emprego’ promove a reflexão sobre as questões da empregabilidade e do mercado de trabalho.