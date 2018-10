Ribeira Brava assinala Dia do Idoso com a entrega de mais ‘cartões do idoso’

A Câmara da Ribeira Brava assinalou, esta manhã, o Dia do Idoso com a entrega de 64 novos cartões a idosos do concelho.

Na cerimónia, Ricardo Nascimento aproveitou para sublinhar a “importância da população sénior no processo de educação e desenvolvimento entre gerações”. O edil ribeira-bravense referiu ainda que gradualmente “mais vantagens serão associadas ao cartão do idoso”, com benesses que “valorizem este nicho população”.

O ‘Cartão do Idoso’ do Município da Ribeira Brava oferece benesses na ordem dos 25 por cento para aquisição de medicamentos, beneficiação de exames médicos complementares e aquisição de fraldas para pessoas com mais de 65 anos, residentes no concelho ou de idade inferior em situação de invalidez. Segundo a autarquia esta é mais uma medida de apoio social às famílias, que corresponde a mais rendimento disponível no orçamento familiar. Neste momento a autarquia contabiliza mais de 100 idosos a beneficiar desta medida, estando prestes a serem aprovados mais 150 pedidos até final do ano.