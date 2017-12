Recorde de dívidas cobradas

Em dia de balanço ao ano que hoje finda, o DIÁRIO revela, na manchete deste domingo, que a cobrança de dívidas atingiu um valor recorde durante o corrente ano. As várias acções interpostas por instituições bancárias nos Tribunais da Comarca da Madeira em 2017 atingiram 224 milhões de euros, o dobro do valor registado no ano anterior.

Mas o grande destaque desta edição de 31 de Dezembro, vai sem dúvida para o balanço feito a 2017, um ano de extremos já que houve muitas notas positivas, mas também algumas tragédias que afectaram a Região e o país. Além dos destaques de cada um dos 12 meses do ano, há também espaço para mostrar as figuras que marcaram 2017 e 25 motivos de orgulho regional.

E Dezembro termina com um apelo do Serviço de Saúde da Região à população, para que em situações pouco urgentes optem pelos centros de saúde e não pelo hospital, onde devem recorrer apenas em casos urgentes ou graves. Esta solicitação surge no mês em que já se contabilizaram 3 mil falsas urgências no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No dia em que todos estão à espera da meia-noite para assistir ao espectáculo pirotécnico da passagem de ano, leia a entrevista com Carlos Macedo, Administrador da Macedo’s Pirotecnia, e saiba que devido à fiscalização mais apertada da PSP, tem havido menos ocorrências com bombas artesanais.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.