Quatro hotéis Portobay em destaque no mercado alemão

Quatro unidades hoteleiras de PortoBay Hotels & Resorts foram distinguidas pelo HolidayCheck, um dos maiores auditores de viagens do mundo, líder no mercado alemão, com o prémio HolidayCheck Award 2018.

Os hotéis The Cliff Bay, Porto Mare, Eden Mar (na ilha da Madeira) e o hotel PortoBay Falésia (no Algarve) receberam o galardão que distingue os hotéis mais bem classificados do mundo e constam do top 10 dos hotéis premiados em PortugaL.

Os hotéis PortoBay Falésia e Porto Mare recebem o HolidayCheck Gold Award por terem sido distinguidos com este galardão por, pelo menos, cinco anos consecutivos.

De origem germânica, o HolidayCheck é um dos mais importantes auditores mundiais de viagens. Esta eleição resulta da aferição da opinião de mais de um milhão de comentários ao longo de 2017.

OS HOTÉIS DISTINGUIDOS:

THE CLIFF BAY

O hotel, está localizado sobre um promontório, com vistas para o oceano e para a baia do Funchal. Com acesso direto ao mar, este cinco estrelas oferece oito categorias de quartos, ambiente e decoração diferenciados nos Top Floors, SPA e Health Club, jardins sub-tropicais com palmeiras seculares e três restaurantes, entre os quais o Il Gallo d’Oro (2 estrelas Michelin).